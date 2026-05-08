© Фото : пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы Помещение для бизнеса на Мясницкой улице

На городские торги выставили три помещения для бизнеса на Мясницкой улице

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. На городские торги выставили три коммерческих помещения свободного назначения на Мясницкой улице в Центральном административном округе (ЦАО), заявил в пятницу руководитель департамента по конкурентной политике столицы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что площадь данных помещений варьируется от 44,3 до 73,3 "квадрата".

"В январе-марте 2026 года ЦАО традиционно вошел в пятерку округов-лидеров по количеству реализованных помещений для бизнеса на торгах. Здесь с аукционов ушло 27 лотов, а всего в столице за этот период реализовали более 250 объектов. Интерес предпринимателей и инвесторов к этой части Москвы остается стабильным — здесь сосредоточен наибольший поток как пешеходов, так и автомобилистов. Это создает благоприятные условия для развития бизнеса и перспективы для дальнейшего расширения", – отметил Пуртов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Глава ведомства добавил, что на сегодняшний день на торгах доступны три помещения рядом со станцией “Чистые пруды” Московского метрополитена, они располагаются на Мясницкой улице. Пуртов отметил, что благодаря свободному назначению они подойдут для открытия небольшой частной языковой школы, салона красоты или творческой студии для проведения мастер-классов.

Данные помещения расположены по адресу: Мясницкая улица, дом 24/7, строение 3. Они находятся на четвертом этаже здания, относящегося к исторически ценным градоформирующим объектам. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества города Москвы.

Прием заявок на участие в торгах завершится 25 мая. Сами аукционы состоятся 3 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись, уточнили в пресс-службе департамента.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" представлена вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление", отмечается в сообщении.