В Курской области мотоциклист получил травмы после падения при атаке дрона - РИА Новости, 08.05.2026
15:02 08.05.2026
В Курской области мотоциклист получил травмы после падения при атаке дрона

В Курской области мужчина пострадал после падения с мотоцикла при атаке БПЛА ВСУ

  • В поселке Коренево Курской области мужчина получил травмы после падения с мотоцикла при атаке дрона ВСУ.
  • У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер, травма плеча и множественные ссадины рук и ног.
  • Мужчине оказали медицинскую помощь, планируется его эвакуация в Курскую областную больницу.
КУРСК, 8 мая - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, множественные ссадины рук и ног после падения с мотоцикла из-за атаки дрона ВСУ в поселке Коренево Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В поселке Коренево Кореневского района пострадал мужчина, который ехал на мотоцикле. Он упал с него, когда уворачивался от удара FPV-дрона. У 50-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер, травма плеча, множественные ссадины рук и ног", - сообщил Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что мужчине оказана медицинская помощь.
"Планируется эвакуация в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут всю необходимую помощь", - добавил губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
