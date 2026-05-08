В Курской области мотоциклист получил травмы после падения при атаке дрона

КУРСК, 8 мая - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, множественные ссадины рук и ног после падения с мотоцикла из-за атаки дрона ВСУ в поселке Коренево Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В поселке Коренево Кореневского района пострадал мужчина, который ехал на мотоцикле. Он упал с него, когда уворачивался от удара FPV-дрона. У 50-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер, травма плеча, множественные ссадины рук и ног", - сообщил Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что мужчине оказана медицинская помощь.
"Планируется эвакуация в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут всю необходимую помощь", - добавил губернатор.
