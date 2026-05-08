Отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву, заявил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в пятницу он сообщал о 17 сбитых БПЛА.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
