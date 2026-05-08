Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших к Москве
01:30 08.05.2026 (обновлено: 02:31 08.05.2026)
Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших к Москве

Собянин: силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее он сообщил о 13 сбитых БПЛА.
"Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
БезопасностьСергей СобянинМосква
 
 
