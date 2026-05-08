В МВД рассказали, как мошенники используют мини-приложения Telegram
08:20 08.05.2026
В МВД рассказали, как мошенники используют мини-приложения Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники осваивают мини-приложения Telegram и переходят от разовых ботов к полноценным "конструкторам" для реализации схем прямо внутри мессенджера.
  • Жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного дохода, а когда человек пытается вывести мнимый заработок, ему предлагают внести депозит.
  • В качестве приманки мошенники используют темы онлайн-казино, криптовалют, инвестиций, AI-сервисов, стриминговых платформ и подработки.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Мошенники осваивают мини-приложения Telegram и переходят от разовых ботов к полноценным "конструкторам" для реализации схем прямо внутри мессенджера, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники осваивают мини-приложения Telegram и переходят от разовых ботов к полноценным "конструкторам" для реализации схем прямо внутри мессенджера. В пакетные предложения входят готовые боты, домены, шаблоны, а также механизмы слежки и автоматизации", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что жертв завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного дохода, демонстрируют фиктивный баланс, "рост прибыли в реальном времени", VIP-статусы и таймеры, а когда человек пытается вывести мнимый заработок, ему предлагают либо внести депозит, либо привести новых участников.
"Все взаимодействие происходит в знакомом интерфейсе - боты выглядят как часть экосистемы Telegram, а авторизация через аккаунт создаёт ложное чувство безопасности", - отмечается в сообщении.
Правоохранители добавили, что в качестве приманки мошенники используют темы онлайн-казино, криптовалют, инвестиций, AI-сервисов, стриминговых платформ и подработки.
