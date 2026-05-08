07:36 08.05.2026
Аферисты собирают деньги на якобы подарки ветеранам к 9 Мая

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
  • Мошенники собирают деньги под предлогом благотворительных сборов на подарки ветеранам или украшение памятников.
  • Мошенники под видом сотрудников администраций звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют их данные.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мошенники под предлогом благотворительных сборов на якобы праздничные подарки ветеранам или украшение памятников собирают деньги, которые впоследствии присваивают себе, сообщил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
"Под видом благотворительных сборов на якобы праздничные подарки ветеранам или украшение памятников собираются денежные средства, которые затем присваиваются организаторами", - сказал он.
Ранее юрист Алина Шляпина рассказала РИА Новости, что мошенники под видом сотрудников администраций в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют их данные.
