Рейтинг@Mail.ru
Мошенники создают фейковые сайты садовых магазинов, предупредили в МВД - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 08.05.2026 (обновлено: 09:44 08.05.2026)
Мошенники создают фейковые сайты садовых магазинов, предупредили в МВД

РИА Новости: мошенники начали создавать сайты-фальшивки садовых магазинов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создают фейковые сайты садовых магазинов, копируя их оформление и предлагая низкие цены.
  • В МВД рекомендовали перепроверять адреса сайтов, критически относиться к слишком выгодным предложениям и оплачивать товары только после их получения.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мошенники с началом дачного сезона стали активно создавать сайты-фальшивки известных садовых магазинов, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как из них следует, мошенники полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных дачных магазинов и заманивают покупателей низкими ценами на товары, а также просят внести полную предоплату. При этом получив ее, они исчезают.
В МВД порекомендовали перепроверять адреса сайтов, критически относиться к слишком выгодным предложениям, а также оплачивать товары только после их получения.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Мошенники рассылают фейковые приглашения на парад в День Победы
01:04
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала