01:04 08.05.2026
Мошенники рассылают фейковые приглашения на парад в День Победы

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
  • Злоумышленники рассылают россиянам фейковые приглашения на парад в День Победы и мероприятия, приуроченные к празднику.
  • Мошенники создают сайты со сборами средств от имени благотворительных или волонтерских организаций, предлагая пожертвовать деньги на помощь ветеранам и другие инициативы.
  • В мессенджерах распространяются поздравительные сообщения и открытки от имени знакомых или официальных организаций, которые могут содержать ссылки для установки шпионского ПО.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Злоумышленники отправляют россиянам фейковые приглашения на парад в День Победы и мероприятия, приуроченные к празднику, а после перехода по ссылке крадут персональные данные, рассказали РИА Новости в "Газпромбанке Мобайл".
"Одна из наиболее распространенных схем - рассылка фейковых приглашений на Парад Победы и иные памятные мероприятия. Пользователям предлагают "забронировать место" или получить "пропуск" через специальную форму. После перехода по ссылке жертву просят ввести персональные данные: номер телефона, СНИЛС, паспортные данные для получения доступа к аккаунтам, в том числе на портале "Госуслуги", - рассказали в компании.
Отмечается, что такие сообщения часто оформлены с использованием официальной символики, логотипов и визуально копируют сайты государственных структур. При этом доменные адреса могут отличаться всего на один символ, что делает подделку практически незаметной.
Кроме этого, мошенники размещают сайты со сборами средств от имени благотворительных или волонтерских организаций. Пользователям предлагают пожертвовать деньги на помощь ветеранам, покупку цветов и венков, установку памятников или благоустройство территорий. Такие инициативы часто выглядят правдоподобно и сопровождаются эмоциональными призывами. Однако переводы направляются на счета злоумышленников, а платежные данные могут использоваться повторно для несанкционированных списаний.
Также в мессенджерах распространяются поздравительные сообщения и открытки от имени знакомых или официальных организаций. Внешне они не вызывают подозрений, но при переходе по ссылке на устройство может устанавливаться шпионское ПО.
"Мошенники - искусные манипуляторы: они создают эмоциональное давление, торопят и требуют срочно передать информацию, чтобы у человека не было времени все обдумать или посоветоваться с близкими. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и внимательно проверяйте доменные имена сайтов. Всегда перепроверяйте информацию на официальных ресурсах ведомств или связывайтесь с ними напрямую", - прокомментировал директор по информационной и экономической безопасности "Газпромбанк Мобайл" Александр Ишанов.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
