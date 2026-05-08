Первый поток героев СВО в Мордовии завершил обучение по кадровой программе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Обучение первого потока региональной кадровой программы "Герои среди СВОих" завершилось в Мордовии, сообщила пресс-служба главы республики Артема Здунова.

Поступило свыше 700 заявок от желающих стать его участниками, почти 250 человек прошли тестирование, более 80 были зачислены на программу, 51 прошел обучение, и 32 находятся на отложенном этапе, продолжая выполнять задачи в зоне специальной военной операции, перечислила пресс-служба.

В пятницу в Доме Республики состоялось вручение дипломов выпускникам, уточнила пресс-служба. Открывая торжественную церемонию, глава Мордовии заявил, что в 2025 году команда региона стала одной из первых, запустившей по поручению президента России Владимира Путина региональный кадровый проект.

"Старт программе мы давали в День ветеранов боевых действий, поэтому очень символично, что в преддверии Дня Великой Победы мы вручаем дипломы... Это настоящая победа на данном этапе вашего жизненного пути - с багажом знаний, навыков, знакомств и связей вы стали сильнее. Вы - настоящие победители!" - привела пресс-служба обращение Здунова к первым выпускникам программы "Герои среди СВОих".

Согласно тексту пресс-службы, почти за год работы участники программы прошли четыре очных образовательных модуля, стажировки и участвовали в различных мероприятиях, набирая необходимые компетенции и опыт. За каждым был закреплен наставник из числа руководителей органов власти, ведомств и промышленных предприятий, добавила пресс-служба.

"Глава Мордовии озвучил итоги: на сегодняшний день 11 человек уже трудоустроены в органы госвласти, общественные организации и ведущие предприятия республики. Еще пять прошли согласование и готовы к трудоустройству", - отметила пресс-служба.