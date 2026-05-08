Первый поток героев СВО в Мордовии завершил обучение по кадровой программе

22:47 08.05.2026
Вид на строящийся стадион "Мордовия Арена" в Саранске. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Обучение первого потока региональной кадровой программы "Герои среди СВОих" завершилось в Мордовии, сообщила пресс-служба главы республики Артема Здунова.
"В Мордовии завершилось обучение первого потока региональной кадровой программы "Герои среди СВОих", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте портала органов государственной власти Мордовии.
Поступило свыше 700 заявок от желающих стать его участниками, почти 250 человек прошли тестирование, более 80 были зачислены на программу, 51 прошел обучение, и 32 находятся на отложенном этапе, продолжая выполнять задачи в зоне специальной военной операции, перечислила пресс-служба.
В пятницу в Доме Республики состоялось вручение дипломов выпускникам, уточнила пресс-служба. Открывая торжественную церемонию, глава Мордовии заявил, что в 2025 году команда региона стала одной из первых, запустившей по поручению президента России Владимира Путина региональный кадровый проект.
"Старт программе мы давали в День ветеранов боевых действий, поэтому очень символично, что в преддверии Дня Великой Победы мы вручаем дипломы... Это настоящая победа на данном этапе вашего жизненного пути - с багажом знаний, навыков, знакомств и связей вы стали сильнее. Вы - настоящие победители!" - привела пресс-служба обращение Здунова к первым выпускникам программы "Герои среди СВОих".
Согласно тексту пресс-службы, почти за год работы участники программы прошли четыре очных образовательных модуля, стажировки и участвовали в различных мероприятиях, набирая необходимые компетенции и опыт. За каждым был закреплен наставник из числа руководителей органов власти, ведомств и промышленных предприятий, добавила пресс-служба.
"Глава Мордовии озвучил итоги: на сегодняшний день 11 человек уже трудоустроены в органы госвласти, общественные организации и ведущие предприятия республики. Еще пять прошли согласование и готовы к трудоустройству", - отметила пресс-служба.
Руководитель региона вручил каждому прошедшему обучение дипломы о профессиональной переподготовке по дополнительной программе "Государственное и муниципальное управление", а также передал благодарственные письма команде образовательной программы, которая более года занимались проведением обучающих модулей, встреч и подготовкой проектов с участниками, рассказала пресс-служба.
