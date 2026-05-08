Воздушное пространство Молдавии частично закрыли из-за дрона с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Воздушное пространство Молдавии в пятницу было частично закрыто из-за неизвестного беспилотника, который залетел на территорию республики со стороны Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала сегодня в 9:35 (совпадает с мск) несанкционированный пролет беспилотного летательного аппарата над воздушным пространством Молдавии со стороны Украины. В период с 9:55 до 10:08 воздушное пространство страны было закрыто, затем вновь открыто, а с 10:08 закрыто воздушное пространство южной части страны", - сообщается на сайте Минобороны.
По данным систем воздушного наблюдения, беспилотник пролетел через село Валя-Пержей в Тараклийском районе, пересек город Чадыр-Лунга (Гагаузия), а затем село Московей в Кагульском районе после чего исчез с радаров.
В молдавском минобороны сообщили, что сотрудничают с национальными учреждениями и специалистами из соседних стран, чтобы выяснить детали и обеспечить безопасность граждан.