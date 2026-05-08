12:04 08.05.2026
Воздушное пространство Молдавии частично закрыли из-за дрона с Украины

МО Молдавии: небо над страной частично закрыли из-за дрона с Украины

Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воздушное пространство Молдавии было частично закрыли из-за неизвестного беспилотника, сообщило Минобороны.
  • Он залетел со стороны Украины и исчез с радаров после пролета через несколько населенных пунктов.
  • Минобороны Молдавии сотрудничает с национальными учреждениями и специалистами из соседних стран для выяснения деталей инцидента.
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Воздушное пространство Молдавии в пятницу было частично закрыто из-за неизвестного беспилотника, который залетел на территорию республики со стороны Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны.
«
"Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала сегодня в 9:35 (совпадает с мск) несанкционированный пролет беспилотного летательного аппарата над воздушным пространством Молдавии со стороны Украины. В период с 9:55 до 10:08 воздушное пространство страны было закрыто, затем вновь открыто, а с 10:08 закрыто воздушное пространство южной части страны", - сообщается на сайте Минобороны.
По данным систем воздушного наблюдения, беспилотник пролетел через село Валя-Пержей в Тараклийском районе, пересек город Чадыр-Лунга (Гагаузия), а затем село Московей в Кагульском районе после чего исчез с радаров.
В молдавском минобороны сообщили, что сотрудничают с национальными учреждениями и специалистами из соседних стран, чтобы выяснить детали и обеспечить безопасность граждан.
