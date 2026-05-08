Воздушное пространство Молдавии частично закрыли из-за дрона с Украины

КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Воздушное пространство Молдавии в пятницу было частично закрыто из-за неизвестного беспилотника, который залетел на территорию республики со стороны Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны.

В молдавском минобороны сообщили, что сотрудничают с национальными учреждениями и специалистами из соседних стран, чтобы выяснить детали и обеспечить безопасность граждан.