В Молдавии депутатов лишают свободы слова, считает экс-генпрокурор

КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Новый кодекс о деятельности парламента Молдавии призван не установить дисциплину, а лишить депутатов свободы слова, считает экс-генпрокурор, представитель оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Парламент Молдавии на заседании в четверг принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего перевод документов, выступления и дискуссии на русском языке в высшем законодательном органе страны. Он был разработан правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиция при этом покинула зал заседаний парламента до голосования в знак протеста против действий спикера, который отключал микрофоны оппозиционным депутатам в ходе обсуждения законопроекта.
"Жесткая критика в парламенте - не нарушение дисциплины - это кислород демократии. Даже Венецианская комиссия подчеркивает: свобода слова парламентариев должна иметь повышенную защиту, мы не можем прийти к парламенту, где у депутатов есть мандат, но уже нет голоса", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в нынешнем виде закон создает огромный дисциплинарный механизм с жесткими санкциями: штрафы, лишение слова, исключение из делегаций, ограничения доступа к информации и настолько размытые формулировки, что под них можно подвести почти все. Стояногло опасается, что руководство парламента начнет злоупотреблять своей властью.
Кодекс предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, должны вестись исключительно на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском, председатель заседания в соответствии со статьей 15 проекта должен вынести предупреждение о необходимости использовать румынский язык.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.