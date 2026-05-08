Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии депутатов лишают свободы слова, считает экс-генпрокурор - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 08.05.2026
В Молдавии депутатов лишают свободы слова, считает экс-генпрокурор

Стояногло: новый кодекс парламента Молдавии лишает депутатов свободы слова

© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Молдавии принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего перевод документов, выступления и дискуссии на русском языке.
  • Экс-генпрокурор и представитель оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло считает, что он может лишить депутатов свободы слова.
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Новый кодекс о деятельности парламента Молдавии призван не установить дисциплину, а лишить депутатов свободы слова, считает экс-генпрокурор, представитель оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Парламент Молдавии на заседании в четверг принял в первом чтении проект нового кодекса, запрещающего перевод документов, выступления и дискуссии на русском языке в высшем законодательном органе страны. Он был разработан правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС). Оппозиция при этом покинула зал заседаний парламента до голосования в знак протеста против действий спикера, который отключал микрофоны оппозиционным депутатам в ходе обсуждения законопроекта.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Экс-депутат рассказал, с чем связан русофобский курс властей Молдавии
Вчера, 20:18
"Жесткая критика в парламенте - не нарушение дисциплины - это кислород демократии. Даже Венецианская комиссия подчеркивает: свобода слова парламентариев должна иметь повышенную защиту, мы не можем прийти к парламенту, где у депутатов есть мандат, но уже нет голоса", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в нынешнем виде закон создает огромный дисциплинарный механизм с жесткими санкциями: штрафы, лишение слова, исключение из делегаций, ограничения доступа к информации и настолько размытые формулировки, что под них можно подвести почти все. Стояногло опасается, что руководство парламента начнет злоупотреблять своей властью.
Кодекс предусматривает, что все обсуждения в парламенте, касающиеся законодательного процесса, должны вестись исключительно на румынском языке. Если вопрос будет задан на русском, председатель заседания в соответствии со статьей 15 проекта должен вынести предупреждение о необходимости использовать румынский язык.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Молдавии власти обвинили в вытеснении русскоязычных граждан
Вчера, 17:49
 
В миреМолдавияАлександр СтояноглоМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала