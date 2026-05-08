Кишинев дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, заявил глава ПМР - РИА Новости, 08.05.2026
04:33 08.05.2026 (обновлено: 09:12 08.05.2026)
Кишинев дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, заявил глава ПМР

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что давление Молдавии на миротворцев РФ дискредитирует ее в глазах мирового сообщества.
  • Также страна дискредитирует своих граждан, считает он.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Давлением на миротворцев РФ Молдавия дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу сообщил, что командование оперативной группировки российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено в Молдавии нежелательными лицами. По мнению Кишинева, они находятся в Молдавии незаконно.
"Миротворцы на берегах Днестра были и остаются – а значит, мир под защитой. Риски есть для самой Молдовы, которая подобными решениями, действиями дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, да и своих же граждан", - сказал Красносельский.
В Приднестровье находится ОГРВ, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
