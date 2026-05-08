Кишинев дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, заявил глава ПМР

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Давлением на миротворцев РФ Молдавия дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.