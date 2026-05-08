Рейтинг@Mail.ru
Мирзиеев отметил динамичное развитие отношений России и Узбекистана - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 08.05.2026
Мирзиеев отметил динамичное развитие отношений России и Узбекистана

Мирзиеев отметил динамичное развитие экономических отношений Москвы и Ташкента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с Владимиром Путиным в Москве.
  • Он заявил о динамичном развитии экономических отношений между Узбекистаном и Россией.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил о динамичном развитии экономических отношений между государствами.
"Наши двусторонние отношения развиваются очень динамично. "Иннопром" (международная промышленная выставка - ред.) на самом высоком уровне прошла: первый вице-премьер (России Денис - ред.) Мантуров посещал, шесть губернаторов посещали, 500 компаний. У нас очень насыщенная была программа, я всех их принял. И вообще у нас динамика неплохая: если в прошлом году уже 33% в первом квартале добавление товарооборота, это хороший показатель", - сказал Мирзиеев на переговорах с российским лидером.
Мирзиеев прилетел в Москву в пятницу. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, президент Узбекистана присоединится к участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин рассказал об отношениях России и Узбекистана
Вчера, 22:44
 
РоссияМоскваУзбекистанШавкат МирзиеевВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала