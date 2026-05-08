Мирзиеев отметил динамичное развитие отношений России и Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с Владимиром Путиным в Москве.
- Он заявил о динамичном развитии экономических отношений между Узбекистаном и Россией.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил о динамичном развитии экономических отношений между государствами.
"Наши двусторонние отношения развиваются очень динамично. "Иннопром" (международная промышленная выставка - ред.) на самом высоком уровне прошла: первый вице-премьер (России Денис - ред.) Мантуров посещал, шесть губернаторов посещали, 500 компаний. У нас очень насыщенная была программа, я всех их принял. И вообще у нас динамика неплохая: если в прошлом году уже 33% в первом квартале добавление товарооборота, это хороший показатель", - сказал Мирзиеев на переговорах с российским лидером.
Мирзиеев прилетел в Москву в пятницу. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, президент Узбекистана присоединится к участию в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.