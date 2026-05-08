Президент Узбекистана рассказал Путину о "Парке Победы" в Ташкенте

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев рассказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что испытывает гордость при каждом посещении мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте.
На встрече в Кремле Путин отметил, что этот комплекс отражает дух военного времени и единство всех народов СССР, а также отношение руководства Узбекистана к тем событиям.
"Это самый посещаемый "Парк Победы" у нас. Молодежь ходит, из вузов ученики, народ приезжает из регионов. Было желание самого народа, мы сделали, и каждый раз я с гордостью захожу. Считаю, что много дел мы делаем, но это дело чести каждой нации - быть достойным своих дедов, прадедов", - сказал лидер Узбекистана.
В 2020 году по инициативе президента Узбекистана в Ташкенте к 75-летию Победы был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". На территории парка разместился музей "Слава", библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки. Здесь теперь ежегодно проводятся официальные мероприятия и торжества, приуроченные к 9 Мая.