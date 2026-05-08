Президент Узбекистана прибыл в Россию в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, которого ожидают в России ко Дню Победы, приземлился в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Мирзиеев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев присоединятся к мероприятиям по случаю Дня Победы. Также ранее в пятницу пресс-служба лидера Узбекистана подтвердила его вылет в Москву.