Многие украинцы 9 Мая будут вспоминать своих предков, заявил Мирошник
18:55 08.05.2026
Многие украинцы 9 Мая будут вспоминать своих предков, заявил Мирошник

Родион Мирошник. Архивное фото
  • По словам Родиона Мирошника, перемирие в дни празднования Победы было принято, поскольку многие украинцы придут к памятникам, чтобы вспомнить своих предков.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия приняла решение о перемирии в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне, поскольку многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Россией было принято решение об объявлении перемирия в том числе и потому, что многие украинцы придут к памятникам, будут вспоминать своих предков – настоящих победителей", - сказал Мирошник деловой газете ВЗГЛЯД.
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие началось с 00.00 пятницы. Минобороны сообщало, что оно будет действовать до 10 мая.
