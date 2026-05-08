Минобороны: действия Киева подтверждают террористическую сущность режима
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
09:16 08.05.2026 (обновлено: 09:33 08.05.2026)
Минобороны: действия Киева подтверждают террористическую сущность режима

Украинские военные - РИА Новости, 08.05.2026
Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несмотря на объявленный режим перемирия, ВСУ продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.
  • ВС России зеркально реагировали на нарушения перемирия, нанося ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поражая пункты управления и места запуска БПЛА.
  • Деструктивные действия украинской стороны подтверждают террористическую сущность киевского режима, заявили в Минобороны.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Преднамеренные деструктивные действия Украины подтверждают террористическую сущность киевского режима, сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
В Минобороны России заявили, что несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.
"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима", - следует из сообщения военного ведомства.
В Минобороны России подчеркнули, что в этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия.
"В ответ на нарушение перемирия, ВС России наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", - говорится в сообщении.
