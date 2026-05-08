Министр обороны Латвии готов уйти в отставку из-за падения украинского БПЛА

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов уйти в отставку из-за того, что повредившие нефтебазу под Резекне украинские беспилотники не были сбиты, если так решит парламент.

Портал LSM со ссылкой на полицию в четверг сообщил, что в Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. МИД Латвии выразил протест посольству РФ , несмотря на то, что Спрудс заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими.

"Дроны необходимо сбивать - это прежде всего ответственность главы вооруженных сил и меня как политического руководителя. Я беру на себя полную ответственность. Вместе с тем я уважаю предложение оппозиции (которая призывает его уйти в отставку - ред.) и буду уважать решение сейма в этой ситуации", - сказал Спрудс в эфире Латвийского телевидения.

В четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга . Российские средства обнаружили шесть беспилотников, два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией. Пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство и был сбит.

В конце марта в Латвии упал и взорвался украинский беспилотник. МИД страны вызвал российского временного поверенного и попытался переложить ответственность за инцидент на РФ.