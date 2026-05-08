Дефицит бюджета России в январе-апреле составил 5,88 триллиона рублей - РИА Новости, 08.05.2026
13:48 08.05.2026 (обновлено: 13:49 08.05.2026)
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дефицит федерального бюджета России в январе — апреле 2026 года составил 5,88 триллиона рублей, что на 2,946 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года.
  • Объем доходов федерального бюджета за первые четыре месяца 2026 года составил 11,721 триллиона рублей, что на 4,5% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета России в январе-апреле 2026 года составил 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП - это на 2,946 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минфин России.
"По итогам января-апреля 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 877 млрд рублей, что на 2 946 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - говорится в материалах на сайте министерства.
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-апреля составил 2,5% ВВП. Уровень дефицита бюджета в 2026 году, утвержденный законом о бюджете на 2026-2028 годах, составляет 3,786 триллиона, или 1,6% ВВП.
Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета за первые четыре месяца 2026 года составил 11,721 триллиона рублей, что на 4,5% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.
При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (рост на 10% год к году), так и бюджетной системы в целом (рост на 8,8% год к году) наблюдается положительная динамика, отмечается в материалах.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2026 года составил 17 598 млрд рублей, что выше показателей предыдущего года на 15,7% г/г", - говорится в материалах.
Указывается, что опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-апреле 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.
Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), а расходы составят 44,069 триллиона - 18,7% ВВП.
Таким образом, дефицит бюджета РФ в 2026 году утвержден на уровне 1,6% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот трехлетний период будут государственные заимствования РФ.
