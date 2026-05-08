Руководитель Минэкономразвития Дагестана пострадал в ДТП
10:08 08.05.2026 (обновлено: 11:22 08.05.2026)
Руководитель Минэкономразвития Дагестана пострадал в ДТП

Врио главы Минэкономики Дагестана Султанова госпитализировали после ДТП

© Фото : Министерство экономики и территориального развития Республики ДагестанВрио министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов
  • Врио министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал в ДТП.
  • На трассе Астрахань — Махачкала автомобиль ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, оба водителя и пассажир иномарки были доставлены в больницу.
МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Врио министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал в ДТП и был госпитализирован, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Три человека были доставлены в больницу после ДТП в Махачкале, среди них министр Гаджи Султанов", – сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы МВД Дагестана, в четверг вечером на трассе Астрахань - Махачкала водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. Оба водителя и пассажир иномарки доставлены в больницу.
