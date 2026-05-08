IT-эксперт посоветовал удалять важную информацию в мессенджерах
11:59 08.05.2026
IT-эксперт посоветовал удалять важную информацию в мессенджерах

Калашников: нужно удалять важную информацию в мессенджерах сразу после прочтения

Мобильный телефон. Архивное фото
  • IT-эксперт Владимир Калашников посоветовал удалять важную информацию в мессенджерах после прочтения, чтобы защитить ее от мошенников в случае взлома аккаунта.
  • Среди критических ошибок безопасности эксперт отметил авторизацию на сторонних сайтах через соцсети, использование заводского пароля на домашнем роутере и избыточные разрешения мобильных приложений.
  • Специалист рекомендовал регулярно отзывать неиспользуемые разрешения и информацию у приложений и сайтов.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Важную информацию, пересылаемую в мессенджерах, лучше удалять, чтобы мошенники не смогли ее получить в случае взлома аккаунта, рассказал IT-эксперт Владимир Калашников.
"Самое важное — цифровые следы в мессенджерах. Вы пересылаете сканы паспортов близким и оставляете их висеть в чатах. Взломают собеседника — заберут ваши документы. Удаляйте чувствительную информацию у обоих сразу после прочтения", - сказал Калашников информационному порталу РИАМО.
Эксперт рассказал, какие люди уязвимы перед мошенниками
Эксперт отметил, что среди критических для безопасности ошибок часто встречающимися являются авторизация на сторонних сайтах через соцсети, оставление заводского пароля на домашнем роутере и избыточные разрешения мобильных приложений.
Специалист посоветовал регулярно отзывать неиспользуемые разрешения и информацию у приложений и сайтов, а также сопоставлять выдаваемые разрешения функционалу приложения.
В МВД дали советы, как создать надежный пароль для аккаунта
