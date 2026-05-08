IT-эксперт посоветовал удалять важную информацию в мессенджерах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- IT-эксперт Владимир Калашников посоветовал удалять важную информацию в мессенджерах после прочтения, чтобы защитить ее от мошенников в случае взлома аккаунта.
- Среди критических ошибок безопасности эксперт отметил авторизацию на сторонних сайтах через соцсети, использование заводского пароля на домашнем роутере и избыточные разрешения мобильных приложений.
- Специалист рекомендовал регулярно отзывать неиспользуемые разрешения и информацию у приложений и сайтов.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Важную информацию, пересылаемую в мессенджерах, лучше удалять, чтобы мошенники не смогли ее получить в случае взлома аккаунта, рассказал IT-эксперт Владимир Калашников.
"Самое важное — цифровые следы в мессенджерах. Вы пересылаете сканы паспортов близким и оставляете их висеть в чатах. Взломают собеседника — заберут ваши документы. Удаляйте чувствительную информацию у обоих сразу после прочтения", - сказал Калашников информационному порталу РИАМО.
Эксперт отметил, что среди критических для безопасности ошибок часто встречающимися являются авторизация на сторонних сайтах через соцсети, оставление заводского пароля на домашнем роутере и избыточные разрешения мобильных приложений.
Специалист посоветовал регулярно отзывать неиспользуемые разрешения и информацию у приложений и сайтов, а также сопоставлять выдаваемые разрешения функционалу приложения.
В МВД дали советы, как создать надежный пароль для аккаунта
12 апреля, 12:53