В Мексике женщина умерла, увидев тело мужа, погибшего в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мексике женщина умерла от сердечного приступа, увидев тело своего погибшего в автокатастрофе супруга.
- Супруг женщины был известным в стране владельцем похоронного бюро и погиб в ДТП, находясь за рулем катафалка.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ана Йели Писено Лопес умерла от сердечного приступа, увидев тело своего погибшего в автокатастрофе супруга, известного в Мексике владельца похоронного бюро Мигея Орасио Уриаса Олаиса, пишет портал Need to Know.
"Жена владельца похоронного бюро скончалась от внезапного сердечного приступа, увидев его тело после того, как он погиб в автокатастрофе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Уриас Олаис находился за рулем катафалка на одной из федеральных трасс в мексиканском штате Сонора и не смог справиться с управлением. Из-за этого машина улетела в кювет, а Олаис скончался уже в больнице из-за полученных травм.
По данным портала, Писено Лопес умерла в семейном похоронном бюро, не выдержав шока. Женщина дожидалась там тела мужа. У пары осталась маленькая дочь.
