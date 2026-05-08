Рейтинг@Mail.ru
В Мексике женщина умерла, увидев тело мужа, погибшего в ДТП - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 08.05.2026 (обновлено: 12:15 08.05.2026)
В Мексике женщина умерла, увидев тело мужа, погибшего в ДТП

Need to Know: в Мексике женщина умерла от сердечного приступа, увидев тело мужа

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГробы
Гробы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Гробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мексике женщина умерла от сердечного приступа, увидев тело своего погибшего в автокатастрофе супруга.
  • Супруг женщины был известным в стране владельцем похоронного бюро и погиб в ДТП, находясь за рулем катафалка.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ана Йели Писено Лопес умерла от сердечного приступа, увидев тело своего погибшего в автокатастрофе супруга, известного в Мексике владельца похоронного бюро Мигея Орасио Уриаса Олаиса, пишет портал Need to Know.
«
"Жена владельца похоронного бюро скончалась от внезапного сердечного приступа, увидев его тело после того, как он погиб в автокатастрофе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Уриас Олаис находился за рулем катафалка на одной из федеральных трасс в мексиканском штате Сонора и не смог справиться с управлением. Из-за этого машина улетела в кювет, а Олаис скончался уже в больнице из-за полученных травм.
По данным портала, Писено Лопес умерла в семейном похоронном бюро, не выдержав шока. Женщина дожидалась там тела мужа. У пары осталась маленькая дочь.
Вдова подралась с женщиной над гробом мужа в Мексике - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В Мексике вдова подралась с любовницей мужа на его похоронах
9 апреля, 12:35
 
В миреМексикаСонора
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала