21:38 08.05.2026
Российские дипломаты почтили память узников концлагеря Маутхаузен в Австрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дипломаты и другие участники почтили память узников нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии.
  • В памятных мероприятиях приняли участие сотрудники российского посольства и других официальных представительств России в Австрии, представители различных организаций и общественности.
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Российские дипломаты, соотечественники и представители общественных организаций в пятницу почтили память узников бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии по случаю 81-й годовщины его освобождения, передает корреспондент РИА Новости.
Участники церемонии возложили цветы и венки на территории мемориала и почтили память погибших узников нацистского концлагеря.
В памятных мероприятиях приняли участие сотрудники российского посольства и всех официальных представительств РФ в Австрии, представители Венской и Австрийской епархии во главе с епископом Алексием, сотрудники посольства Белоруссии, члены Общества антифашистов Верхней Австрии, представители байкерского клуба "Ночные волки", а также преподаватели и старшеклассники школы при посольстве России имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маутхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
