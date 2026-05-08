21:35 08.05.2026 (обновлено: 21:53 08.05.2026)
Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным полтора вопроса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
  • Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным намерен обсудить "полтора вопроса", так как серьезных споров между государствами нет.
  • Он заявил, что объем взаимной торговли между Белоруссией и Россией приближается к 60 миллиардам долларов.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить "полтора вопроса", так как серьезных споров между государствами нет.
"Конечно, при таких огромных объемах (взаимной торговли - ред.), под 60 миллиардов долларов, всегда будут какие-то проблемы, но мы как-то прилично живем эти годы, у нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их. Я вот я сегодня подумал тоже - ну, наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим. А остальное - это наша победа великая", - заявил Лукашенко.
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в мире и другие вопросы. Белорусский лидер также примет участие в торжествах 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
