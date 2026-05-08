Ликсутов: столичная промышленность выросла почти на 13%
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
Ликсутов: столичная промышленность выросла почти на 13%

Ликсутов: столичная промышленность выросла почти на 13% за первый квартал

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве за первый квартал текущего года промышленное производство увеличилось на 12,7% по сравнении с тем же периодом в прошлом году, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица оказывает комплексное содействие предприятиям города. За счет созданной эффективной системы из 20 финансовых и нефинансовых механизмов поддержки промышленное производство демонстрирует стабильно положительную динамику. По итогам первого квартала рост составил 12,7%, а в обрабатывающей отрасли — 12,9% по сравнению с январем — мартом 2025 года", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Указанные результаты способствуют увеличению технологической независимости России и отвечают задачам нацпроекта "Средства производства и автоматизации".

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что город является ведущим индустриальным центром, где находятся компании более чем из 20 отраслей. В текущее время они производят все необходимое для москвичей — от продуктов питания до современных медизделий — и продолжают расширяться.

"Благодаря этому в городе появляются новые рабочие места и становится больше доступных и качественных товаров", — уточнил Гарбузов.

Каждый год в Москве появляются порядка 150 технологичных компаний. На данный момент в городе осуществляют деятельность почти 4,6 тысячи промпредприятий, где трудятся более 755 тысяч человек. Производителям доступны программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты поддержки.

Ранее Ликсутов сообщал, что производство электрического оборудования за два месяца 2026 года увеличилось в Москве на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
