Лавров: судоходство в Ормузском проливе нужно вернуть к виду до конфликта

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ходе телефонного разговора отметили, что судоходство в Ормузском проливе нужно вернуть к виду до конфликта, заявили в российском дипведомстве.