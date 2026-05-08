Лавров: судоходство в Ормузском проливе нужно вернуть к виду до конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД РФ и Саудовской Аравии отметили необходимость восстановления режима свободы судоходства в Ормузском проливе.
- Судоходство нужно вернуть к тому виду, в котором оно существовало до конца февраля.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в ходе телефонного разговора отметили, что судоходство в Ормузском проливе нужно вернуть к виду до конфликта, заявили в российском дипведомстве.
"Особо акцентировалась задача восстановления режима свободы судоходства в том виде, как он существовал до конца февраля", - говорится в сообщении на сайте министерства.