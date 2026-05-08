Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2026
11:35 08.05.2026 (обновлено: 12:10 08.05.2026)
Лавров: пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы

Лавров: пощады для западных нацистов, пытающихся сорвать День Победы, не будет

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров предупредил западные страны, что если они руками Киева сорвут День Победы, то пощады не будет.
По словам министра, противник пытается испортить святой для россиян праздник.
"Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (случится. — Прим. ред.) то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет ", — отметил Лавров на возложении венков к мемориальным доскам в здании МИД.
Он подчеркнул, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский заявил, что в Москву во время парада 9 мая могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны учло эти угрозы и предупредило, что на любые попытки сорвать торжественные мероприятия военные ответят массированным ракетным ударом по Киеву.
