Лавров: гордимся тем, что среди героев Великой Отечественной были дипломаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что гордится участием дипломатов в победе над нацизмом.
- Лавров подчеркнул, что память о дипломатах, победивших нацизм, увековечена в главном здании МИД на Смоленской площади.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что он горд тем, что среди героев Великой Отечественной войны, победивших нацизм были дипломаты, чья память увековечена в главном здании МИД на Смоленской площади.
"Мы горды тем, что среди тех, кто победил нацизм, были наши старшие товарищи, сотрудники Народного комиссариата иностранных дел, наши друзья-внешторговцы, и их память увековечена в этом зале на этих стенах, и она будет всегда в наших сердцах. Мы всегда будем брать с них пример", - сказал Лавров в ходе своего выступления на торжественной церемонии возложения венков в здании МИД.