Запад не так свято чтит итоги Великой Отечественной войны, заявил Лавров

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Страны Запада не так свято относятся к итогам боевого братства с СССР в годы Великой Отечественной войны, которые заложили основы длительного мирного развития человечества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши западные коллеги… не так свято чтут итоги нашего боевого братства, которые, казалось бы, заложили основы длительного мирного развития всего человечества", - сказал он на возложении венков к мемориальным доскам в здании МИД.