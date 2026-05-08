Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что линия на колониализм проявляется в политике нынешних элит.
- По его словам, Запад пытается переделать мироустройство, чтобы продолжать эксплуатировать всех остальных.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Линия Запада на колониализм проявляется в политике нынешних элит для того, чтобы Запад продолжал эксплуатировать всех остальных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эта линия (колониализма - ред.) совершенно очевидно проявляется в действиях нынешних западных лидеров, западных элит", - сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД, говоря о попытках Запада переделать мироустройство, чтобы снова эксплуатировать всех остальных.