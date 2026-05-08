В Латвии осудили осквернение кладбища, где похоронены советские солдаты

РИГА, 8 мая - РИА Новости. Жители Латвии оставили гневные комментарии после инцидента с осквернением воинского братского кладбища в городе Иецава в южной части республики, на котором захоронены советские солдаты, выяснило РИА Новости, изучив социальные сети.

В четверг агентство Sputnik Латвия сообщило, что вандалы осквернили воинское братское кладбище в Иецаве, где захоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Данное действие вызвало мгновенную реакцию местных жителей.

"Насколько нужно быть глупым, трусливым и ограниченным, чтобы под покровом темноты "воевать" с мертвыми людьми?" - отметил автор публикации Модрис Закаритис в сообществе IECAVAS в Facebook *.

Закаритис не единственный, кто возмутился поступком вандалов. Под постом автора негодование высказали другие жители Иецавы. В частности, еще один местный житель отметил, что с погибшими бороться куда проще, чем с живыми людьми, от которых можно получить сдачи.

Среди комментариев были и те, кто предложил восстановить памятник собственными силами. Пользователь соцсетей Елена Пипина предложила "привести в порядок" мемориал, призвав всех неравнодушных к его реставрации. "Если у кого-то есть желание либо возможность отреставрировать памятник (участвовать в его реставрации), обращайтесь в личку", - написала она в комментариях под постом.

Латвии, Литве. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР . Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии , а также в Эстонии

В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.