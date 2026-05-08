В Латвии осудили осквернение кладбища, где похоронены советские солдаты
11:23 08.05.2026 (обновлено: 11:26 08.05.2026)
В Латвии осудили осквернение кладбища, где похоронены советские солдаты

Жители Латвии возмутились осквернением мемориала советским солдатам в Иецаве

© Фото : Sputnik Латвия — Вандалы надругались над воинским захоронением в Иецаве
© Фото : Sputnik Латвия
Вандалы надругались над воинским захоронением в Иецаве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Латвии осквернили воинское братское кладбище в Иецаве, где захоронены советские солдаты.
  • Инцидент вызвал гнев и негодование среди местных жителей, которые высказались в социальных сетях.
РИГА, 8 мая - РИА Новости. Жители Латвии оставили гневные комментарии после инцидента с осквернением воинского братского кладбища в городе Иецава в южной части республики, на котором захоронены советские солдаты, выяснило РИА Новости, изучив социальные сети.
В четверг агентство Sputnik Латвия сообщило, что вандалы осквернили воинское братское кладбище в Иецаве, где захоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Данное действие вызвало мгновенную реакцию местных жителей.
"Насколько нужно быть глупым, трусливым и ограниченным, чтобы под покровом темноты "воевать" с мертвыми людьми?" - отметил автор публикации Модрис Закаритис в сообществе IECAVAS в Facebook *.
Закаритис не единственный, кто возмутился поступком вандалов. Под постом автора негодование высказали другие жители Иецавы. В частности, еще один местный житель отметил, что с погибшими бороться куда проще, чем с живыми людьми, от которых можно получить сдачи.
Среди комментариев были и те, кто предложил восстановить памятник собственными силами. Пользователь соцсетей Елена Пипина предложила "привести в порядок" мемориал, призвав всех неравнодушных к его реставрации. "Если у кого-то есть желание либо возможность отреставрировать памятник (участвовать в его реставрации), обращайтесь в личку", - написала она в комментариях под постом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
