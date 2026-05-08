В Кузбассе отца и мачеху осудили за избиение ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Отец и мачеха в Кузбассе получили по четыре года колонии за избиение девочки.

Они наносили удары ремнем, кипятильником, ковшом и кидали ребенка по комнате.

В качестве компенсации морального вреда с каждого осужденного также взыскали по 200 тысяч рублей в пользу девочки.

КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Отец и мачеха девочки в Кузбассе, бившие ее ремнем с пряжкой, кипятильником со шнуром, ковшом по носу и кидавшие ребенка по комнате, получили по 4 года колонии, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

Согласно обвинению, подсудимый С. избивал малолетнюю дочь кожаным ремнем с пряжкой и кипятильником со шнуром. Кроме того, он ударил ее по лицу и голове, после чего она упала со стула. Подсудимая И. избивала девочку ремнем от сумки и шнуром от зарядного устройства, таскала за волосы, кидала по комнате, вырвала клок волос. В бане И. нанесла удар железным ковшом по носу девочки.

Уточняется, что эксперты установили множественные кровоподтеки и ссадины на теле потерпевшей, а также горизонтальный рубец на носу.

Как отметили в пресс-центре, отец ребенка признал вину в полном объеме, а его сожительница - частично, утверждая, что лишь несколько раз ударила девочку и не использовала предметы, а побои наносил ее родной отец.

"Суд признал подсудимого С. виновным... назначив ему наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимую И. признали виновной... и назначили ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщили в пресс-центре.

В пресс-центре уточнили, что они оба осуждены по статье 117 часть 2 пункты "г", "д", "е" УК РФ (истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью группой лиц ), а отец еще и по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Осужденных взяли под стражу в зале суда.