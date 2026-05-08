Кучерова номинировали на "Харт Трофи"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вошел в число претендентов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - "Харт Трофи", сообщает лига в соцсети Х.
Также в тройку претендентов вошли канадцы Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" и Натан Маккиннон, представляющий "Колорадо Эвеланш".
Кучерову 32 года, по итогам регулярного чемпионата он занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86), уступив в обоих случаях Макдэвиду. Ранее россиянин вошел в число номинантов премии "Тед Линдсей Эворд", вручаемой лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза.
Обладатель "Харт Трофи" определяется голосованием членов ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2024/25 этот приз получил американский голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк.