АP: США не собираются в скором времени проводить военную операцию на Кубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США не рассматривают вариант проведения в ближайшее время военной операции против Кубы.
- Анонимные сотрудники американской администрации сообщили, что Трамп может поменять свою точку зрения в любой момент и что военный вариант все еще не снят с повестки.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. США не рассматривают вариант проведения в ближайшее время военной операции против Кубы, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Соединенные Штаты не рассматривают проведение в скором времени боевых операции против Гаваны, несмотря на неоднократные угрозы президента Дональда Трампа, что "Куба следующая" и что развернутые на Ближнем Востоке для участия в конфликте с Ираном американские боевые корабли могут на обратном пути пройти у острова", - говорится в материале.
Анонимные сотрудники американской администрации сообщили агентству, что у кубинских властей еще есть время принять предложения Вашингтона.
"Они предупредили, однако, что Трамп может поменять свою точку зрения в любой момент и что военный вариант все так же не снят с повестки", - сказано в сообщении.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.