Стала известна причина смерти экс-музыканта из "Сплина" Ксенофонтова

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Причиной смерти бывшего музыканта рок-групп "Машина времени" и "Сплин" Николая Ксенофонтова стал перенесенный инсульт, с последствиями которого он боролся на протяжении длительного времени, сообщили в пресс-службе калужской телерадиокомпании "Ника".