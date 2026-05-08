Стала известна причина смерти экс-музыканта из "Сплина" Ксенофонтова

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Причиной смерти бывшего музыканта рок-групп "Машина времени" и "Сплин" Николая Ксенофонтова стал перенесенный инсульт, с последствиями которого он боролся на протяжении длительного времени, сообщили в пресс-службе калужской телерадиокомпании "Ника".
Ксенофонтов скончался 6 мая, ему было 64 года.
"Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял своё", - говорится в сообщении, опубликованном на странице телерадиокомпании в соцсети "ВКонтакте".
Ксенофонтов родился в 1959 году в селе Березичи в Калужской области, окончил МГУ печати имени Федорова. В 1991 году вместе с Артуром Пилявиным основал рок‑группу "Квартал", проработав в коллективе более 20 лет. Ксенофонтов приобрел широкую известность, выступая перкуссионистом в музыкальных группах "Машина времени" и "Сплин", а также сотрудничал с известными артистами Николаем Носковым, Земфирой, Валерием Сюткиным и другими, записав около 50 альбомов.