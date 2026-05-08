Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывший музыкант рок-групп "Машина времени" и "Сплин" Николай Ксенофонтов скончался в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе калужской телерадиокомпании "Ника".
"Он скончался 6 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице телерадиокомпании в соцсети "ВКонтакте".
Ксенофонтов родился в 1959 году в селе Березичи в Калужской области, окончил МГУ печати имени Федорова. В 1991 году вместе с Артуром Пилявиным основал рок‑группу "Квартал", проработав в коллективе более 20 лет. Ксенофонтов приобрел широкую известность, выступая перкуссионистом в музыкальных группах "Машина времени" и "Сплин", а также сотрудничал с известными артистами Николаем Носковым, Земфирой, Валерием Сюткиным и другими, записав около 50 альбомов.