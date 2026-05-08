Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:17 08.05.2026 (обновлено: 17:37 08.05.2026)
Умер экс-музыкант из "Машины времени" и "Сплина" Николай Ксенофонтов

Экс-музыкант из "Машины времени" Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет

© Фото : Николай Ксенофонтов/ВКонтактеНиколай Ксенофонтов
Николай Ксенофонтов - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Николай Ксенофонтов/ВКонтакте
Николай Ксенофонтов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший музыкант рок-групп "Машина времени" и "Сплин" Николай Ксенофонтов умер в возрасте 64 лет.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывший музыкант рок-групп "Машина времени" и "Сплин" Николай Ксенофонтов скончался в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе калужской телерадиокомпании "Ника".
"Он скончался 6 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице телерадиокомпании в соцсети "ВКонтакте".
Ксенофонтов родился в 1959 году в селе Березичи в Калужской области, окончил МГУ печати имени Федорова. В 1991 году вместе с Артуром Пилявиным основал рок‑группу "Квартал", проработав в коллективе более 20 лет. Ксенофонтов приобрел широкую известность, выступая перкуссионистом в музыкальных группах "Машина времени" и "Сплин", а также сотрудничал с известными артистами Николаем Носковым, Земфирой, Валерием Сюткиным и другими, записав около 50 альбомов.
 
КультураКалужская областьНиколай НосковЗемфираМашина времениСплинВалерий СюткинНИКАНиколай Ксенофонтов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала