Вблизи Финляндии обнаружили креветок-убийц

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вид ракообразных, известный как креветки-убийцы, обнаружен у побережья Финляндии в ходе мониторинга некоренных видов животных, сообщает финский институт окружающей среды.

"Хищный бокоплав, известный как креветка-убийца (Dikerogammarus villosus), широко распространен в Европе и теперь был обнаружен в рамках мониторинга неместных видов в порту Раума", - говорится в сообщении института.

Как отмечается, этот вид представляет угрозу для беспозвоночных, особенно в солоноватых водах, а также во внутренних водоемах.

"Креветка-убийца сокращает или вытесняет местные виды за счет эффективного хищничества и конкуренции, тем самым снижая биоразнообразие водных организмов", - добавляет институт.

Согласно сообщению, распространение креветок-убийц можно предотвратить путем обработки балластных вод судов и промывки корпусов, канатов и другого судового оборудования, контактирующего с водой, при переходе из одного водоема в другой. Также установлено, что к гибели этих креветок приводит контакт с водой температурой выше 50 градусов по Цельсию.