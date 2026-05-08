19:23 08.05.2026
Вблизи Финляндии обнаружили креветок-убийц, снижающие биоразнообразие

© Фото : Finnish Environment Institute — Креветка-убийца Dikerogammarus villosus
  • У побережья Финляндии обнаружен вид ракообразных, известный как креветки-убийцы (Dikerogammarus villosus).
  • Креветки-убийцы представляют угрозу для беспозвоночных и могут снижать биоразнообразие водных организмов.
  • Распространение креветок-убийц можно предотвратить путем обработки балластных вод судов и промывки судового оборудования при переходе из одного водоема в другой.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вид ракообразных, известный как креветки-убийцы, обнаружен у побережья Финляндии в ходе мониторинга некоренных видов животных, сообщает финский институт окружающей среды.
"Хищный бокоплав, известный как креветка-убийца (Dikerogammarus villosus), широко распространен в Европе и теперь был обнаружен в рамках мониторинга неместных видов в порту Раума", - говорится в сообщении института.
Как отмечается, этот вид представляет угрозу для беспозвоночных, особенно в солоноватых водах, а также во внутренних водоемах.
"Креветка-убийца сокращает или вытесняет местные виды за счет эффективного хищничества и конкуренции, тем самым снижая биоразнообразие водных организмов", - добавляет институт.
Согласно сообщению, распространение креветок-убийц можно предотвратить путем обработки балластных вод судов и промывки корпусов, канатов и другого судового оборудования, контактирующего с водой, при переходе из одного водоема в другой. Также установлено, что к гибели этих креветок приводит контакт с водой температурой выше 50 градусов по Цельсию.
По данным института, креветки-убийцы проникли в прибрежные воды Европы из Черного и Каспийского морей в 1990-х, а в 2000-х — также во многие внутренние водоемы. Они обитают у побережья Латвии, Литвы, Польши и Германии, а также в озерах в Швеции и Дании.
