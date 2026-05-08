Арестованные в Австралии Королевы не жаловались на условия содержания

Пару арестовали по подозрению в шпионаже в июле 2024 года.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Арестованные в Австралии по подозрению в якобы шпионаже россияне Игорь и Кира Королевы в последнее время не подавали жалобы в посольство на условия содержания или состояние здоровья, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России . По утверждению следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.

"Жалоб на условия содержания и состояние здоровья от Киры и Игоря Королевых в последнее время не поступало", - сказал посол РФ в Австралии.

По словам Петракова, посольство оказывает Королевым консульскую и гуманитарную, в том числе психологическую, поддержку, добивается очных встреч, обеспечивает возможность их посещения священником Русской православной церкви

Предыдущее судебное слушание по делу россиян Королевых состоялось 20 февраля. Обвинения супругам в ходе заседания предъявлены не были. Очередное слушание по делу Королевых намечено на 11 мая.