08:53 08.05.2026 (обновлено: 09:42 08.05.2026)
Петраков: арестованные в Австралии Королевы не жаловались на условия содержания

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Австралии Михаил Петраков сообщил, что от Королевых не поступало жалоб на условия содержания и состояние здоровья.
  • Пару арестовали по подозрению в шпионаже в июле 2024 года.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Арестованные в Австралии по подозрению в якобы шпионаже россияне Игорь и Кира Королевы в последнее время не подавали жалобы в посольство на условия содержания или состояние здоровья, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По утверждению следствия, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, Игоря Королева, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
"Жалоб на условия содержания и состояние здоровья от Киры и Игоря Королевых в последнее время не поступало", - сказал посол РФ в Австралии.
По словам Петракова, посольство оказывает Королевым консульскую и гуманитарную, в том числе психологическую, поддержку, добивается очных встреч, обеспечивает возможность их посещения священником Русской православной церкви.
Предыдущее судебное слушание по делу россиян Королевых состоялось 20 февраля. Обвинения супругам в ходе заседания предъявлены не были. Очередное слушание по делу Королевых намечено на 11 мая.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что информацию об аресте граждан РФ по обвинению в попытке шпионажа распространяют там ради новой волны антироссийской паранойи.
