Виталий Королев отправил гуманитарный груз тверским бойцам на СВО

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев накануне Дня Победы отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО с территории парка "Россия – моя история", сообщает пресс-служба правительства региона.
Руководитель региона пообщался с добровольцами, военнослужащими и поздравил всех, кто помогает фронту, с наступающим праздником.
Он добавил, что в пятницу в подразделения, где служат жители Тверской области, отправляется очередной конвой.
"Мы передаем бойцам всю теплоту своих сердец и горячую веру в победу. Чтобы они твердо знали: они настоящие герои. Здесь, дома, ими гордятся, их поддерживают и ждут возвращения!" – уточнил Королев.
В составе гуманитарного груза – мотоциклы, электрооборудование и другие вещи, нужные на передовой. Их передадут мотострелковым и ракетным формированиям. Военным медикам направлены пиломатериалы для строительства медицинских точек. Отправку гуманитарного груза организовал Общественно полезный фонд тверских добровольцев.
Королеву от командования 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда воздушно-десантных войск передана благодарность за поддержку в решении вопросов, связанных с медпомощью бойцам.
Каждый город и округ Тверской области на постоянной основе вносит вклад в поддержку защитников Отечества. Вместе с волонтерами помощь для бойцов собирают жители всех поколений, предприниматели, учреждения образования, здравоохранения, культуры.
"Низкий поклон всей Тверской области. Первый раз здесь, очень красивый город. Вчера провели тут целый день, посмотрели путевой дворец. Будем рады еще раз сюда приехать", – поблагодарил жителей Верхневолжья боец с позывным "Гора" и отметил, что вся гуманитарная помощь неоценима для эффективного выполнения боевых задач.