Рейтинг@Mail.ru
Виталий Королев отправил гуманитарный груз тверским бойцам на СВО - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:10 08.05.2026 (обновлено: 18:14 08.05.2026)
Виталий Королев отправил гуманитарный груз тверским бойцам на СВО

Врио губернатора Тверской области Королев отправил гумгруз бойцам на СВО

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев отправил гуманитарный груз тверским бойцам на СВО
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев отправил гуманитарный груз тверским бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев отправил гуманитарный груз тверским бойцам на СВО
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев накануне Дня Победы отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО с территории парка "Россия – моя история", сообщает пресс-служба правительства региона.
Руководитель региона пообщался с добровольцами, военнослужащими и поздравил всех, кто помогает фронту, с наступающим праздником.
"В годы Великой Отечественной войны весь народ сплотился, чтобы дать отпор нацистам. Стал одной несокрушимой силой и победил. И сегодня Россия сражается с нацистами единым фронтом. А мы поддерживаем наших ребят на передовой", – приводит пресс-служба слова Королева.
Он добавил, что в пятницу в подразделения, где служат жители Тверской области, отправляется очередной конвой.
"Мы передаем бойцам всю теплоту своих сердец и горячую веру в победу. Чтобы они твердо знали: они настоящие герои. Здесь, дома, ими гордятся, их поддерживают и ждут возвращения!" – уточнил Королев.
В составе гуманитарного груза – мотоциклы, электрооборудование и другие вещи, нужные на передовой. Их передадут мотострелковым и ракетным формированиям. Военным медикам направлены пиломатериалы для строительства медицинских точек. Отправку гуманитарного груза организовал Общественно полезный фонд тверских добровольцев.
Королеву от командования 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда воздушно-десантных войск передана благодарность за поддержку в решении вопросов, связанных с медпомощью бойцам.
Каждый город и округ Тверской области на постоянной основе вносит вклад в поддержку защитников Отечества. Вместе с волонтерами помощь для бойцов собирают жители всех поколений, предприниматели, учреждения образования, здравоохранения, культуры.
"Низкий поклон всей Тверской области. Первый раз здесь, очень красивый город. Вчера провели тут целый день, посмотрели путевой дворец. Будем рады еще раз сюда приехать", – поблагодарил жителей Верхневолжья боец с позывным "Гора" и отметил, что вся гуманитарная помощь неоценима для эффективного выполнения боевых задач.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев высадил сирень на воинском захоронении в Твери - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Королев высадил сирень на воинском захоронении в Твери
7 мая, 16:28
 
Тверская областьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала