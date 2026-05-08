Виталий Королев отправил гуманитарный груз тверским бойцам на СВО

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев накануне Дня Победы отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО с территории парка "Россия – моя история", сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководитель региона пообщался с добровольцами, военнослужащими и поздравил всех, кто помогает фронту, с наступающим праздником.

"В годы Великой Отечественной войны весь народ сплотился, чтобы дать отпор нацистам. Стал одной несокрушимой силой и победил. И сегодня Россия сражается с нацистами единым фронтом. А мы поддерживаем наших ребят на передовой", – приводит пресс-служба слова Королева

Он добавил, что в пятницу в подразделения, где служат жители Тверской области, отправляется очередной конвой.

"Мы передаем бойцам всю теплоту своих сердец и горячую веру в победу. Чтобы они твердо знали: они настоящие герои. Здесь, дома, ими гордятся, их поддерживают и ждут возвращения!" – уточнил Королев.

В составе гуманитарного груза – мотоциклы, электрооборудование и другие вещи, нужные на передовой. Их передадут мотострелковым и ракетным формированиям. Военным медикам направлены пиломатериалы для строительства медицинских точек. Отправку гуманитарного груза организовал Общественно полезный фонд тверских добровольцев.

Королеву от командования 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда воздушно-десантных войск передана благодарность за поддержку в решении вопросов, связанных с медпомощью бойцам.

Каждый город и округ Тверской области на постоянной основе вносит вклад в поддержку защитников Отечества. Вместе с волонтерами помощь для бойцов собирают жители всех поколений, предприниматели, учреждения образования, здравоохранения, культуры.