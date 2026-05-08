Рейтинг@Mail.ru
Фонд Печерского подготовит первую монографию о "Брянском Бухенвальде" - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 08.05.2026
Фонд Печерского подготовит первую монографию о "Брянском Бухенвальде"

Фонд Печерского подготовит монографию о "Брянском Бухенвальде" до конца года

© РИА НовостиФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"
ФСБ рассекретила архивные документы о брянском Бухенвальде - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости
ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд Александра Печерского подготовит первую монографию о концлагере "Дулаг-142", известном как "Брянский Бухенвальд".
  • Монография может быть опубликована до конца текущего года.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первая монография о концлагере "Дулаг-142", известном как "Брянский Бухенвальд" будет подготовлена фондом Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления, до конца этого года, сообщил РИА новости председатель правления фонда Илья Васильев.
"Книга будет подготовлена нашим фондом", - сказал он, добавив, что она может быть опубликована до конца этого года.
Ранее доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов рассказал РИА Новости о подготовке такой монографии. Он объяснил, что работа в этом направлении позволит ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные документы.
В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти - Бухенвальде - за девять лет его существования - с 1937 по 1945 годы - были уничтожены 56 тысяч человек. Куда большие по динамике и размаху преступления совершили нацисты в "Дулаге-142": за два года - с 1941 по 1943, - что он был в Брянске, там погубили свыше 40 тысяч человек. Часть их них погибла из-за невыносимых условий существования, часть была замучена.
По инициативе фонда Печерского, занимающегося увековечением памяти участников сопротивления, был создан документальный фильм "Брянск: они не пропали без вести", привлекший внимание к месту трагедии и позволивший предотвратить застройку этой местности.
Концлагерь Дулаг-142 - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Историк объяснил, почему о "Брянском Бухенвальде" знают немногие
18 апреля, 15:36
 
ОбществоБрянскАлександр Печерский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала