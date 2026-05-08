Фонд Печерского подготовит первую монографию о "Брянском Бухенвальде"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Первая монография о концлагере "Дулаг-142", известном как "Брянский Бухенвальд" будет подготовлена фондом Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления, до конца этого года, сообщил РИА новости председатель правления фонда Илья Васильев.

"Книга будет подготовлена нашим фондом", - сказал он, добавив, что она может быть опубликована до конца этого года.

Ранее доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов рассказал РИА Новости о подготовке такой монографии. Он объяснил, что работа в этом направлении позволит ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные документы.

В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти - Бухенвальде - за девять лет его существования - с 1937 по 1945 годы - были уничтожены 56 тысяч человек. Куда большие по динамике и размаху преступления совершили нацисты в "Дулаге-142": за два года - с 1941 по 1943, - что он был в Брянске , там погубили свыше 40 тысяч человек. Часть их них погибла из-за невыносимых условий существования, часть была замучена.