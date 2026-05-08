Рейтинг@Mail.ru
В Русском доме в Копенгагене прошел концерт в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 08.05.2026
В Русском доме в Копенгагене прошел концерт в преддверии Дня Победы

В Русском доме в Копенгагене прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы

© Фото : Russian Embassy in Denmark/TelegramПраздничный концерт в преддверии празднования Дня Победы в Русском доме в Копенгагене
Праздничный концерт в преддверии празднования Дня Победы в Русском доме в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Russian Embassy in Denmark/Telegram
Праздничный концерт в преддверии празднования Дня Победы в Русском доме в Копенгагене
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Русском доме в Копенгагене прошел праздничный концерт в преддверии празднования Дня Победы.
  • На концерте выступили соотечественники из Дании и Италии — лауреаты международных музыкальных конкурсов.
  • Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил присутствующих с Днем Победы и отметил, что это день гордости за мужество предков и скорби за миллионы погибших граждан.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Праздничный концерт в преддверии празднования Дня Победы прошел в Русском доме в Копенгагене, сообщили в российском посольстве в Дании.
"Седьмого мая в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в стенах Русского дома в Копенгагене состоялся праздничный концерт, на котором выступили наши соотечественники из Дании и Италии - лауреаты международных музыкальных конкурсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Концерт к 9 мая в Центральном парке Ташкента - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Концерт, посвященный 81-летию Победы, прошел в центральном парке в Ташкенте
7 мая, 18:11
По словам дипломатов, на концерте прозвучали всенародно любимые песни военных лет, многие из которых зрители знали наизусть. Воспитанники школы выходного дня при Русском доме прочли стихи Роберта Рождественского "Реквием", "На Земле безжалостно маленькой".
"Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил присутствующих с Днем Победы и отметил, что это день нашей гордости за мужество наших предков на фронте и в тылу, но также скорби за миллионы погибших наших граждан", - отметили в посольстве.
В посольстве добавили, что вечер завершился песней "День Победы", которую весь зал исполнил стоя.
"Посольство выражает благодарность Русскому дому в Берлине и нашим соотечественникам за организацию концерта", - заключили в дипмиссии
Очередь на КПП Нарва — Ивангород - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Эстонии собралась толпа на КПП у Ивангорода, где пройдет концерт на 9 Мая
Вчера, 13:13
 
В миреКопенгагенДанияВладимир БарбинИталияРоберт РождественскийДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала