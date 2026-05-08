В Русском доме в Копенгагене прошел концерт в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Праздничный концерт в преддверии празднования Дня Победы прошел в Русском доме в Копенгагене, сообщили в российском посольстве в Дании.
"Седьмого мая в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в стенах Русского дома в Копенгагене состоялся праздничный концерт, на котором выступили наши соотечественники из Дании и Италии - лауреаты международных музыкальных конкурсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
По словам дипломатов, на концерте прозвучали всенародно любимые песни военных лет, многие из которых зрители знали наизусть. Воспитанники школы выходного дня при Русском доме прочли стихи Роберта Рождественского "Реквием", "На Земле безжалостно маленькой".
"Посол России в Дании Владимир Барбин поздравил присутствующих с Днем Победы и отметил, что это день нашей гордости за мужество наших предков на фронте и в тылу, но также скорби за миллионы погибших наших граждан", - отметили в посольстве.
В посольстве добавили, что вечер завершился песней "День Победы", которую весь зал исполнил стоя.
"Посольство выражает благодарность Русскому дому в Берлине и нашим соотечественникам за организацию концерта", - заключили в дипмиссии