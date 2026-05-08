Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с хантавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию в случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию. Комплекс мероприятий отработан", - говорится в сообщении.