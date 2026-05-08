Вирусолог перечислил главные симптомы хантавируса
15:53 08.05.2026
Вирусолог перечислил главные симптомы хантавируса

Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
ПЕРМЬ, 8 мая - РИА Новости. Хантавирус сначала проявляется через типичные признаки для многих вирусных инфекций, затем у зараженного появляются специфические симптомы: задержка мочеиспускания, боли в пояснице или в грудной клетке, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
"Первые симптомы неспецифичные: резкий подъем температуры, головная боль, ломота в мышцах, возникает ощущение, как после тренировки. Потом симптоматика переходит в почечную или легочную недостаточность. То есть через несколько дней происходит задержка мочеиспускания, боли в пояснице - это поражение почек, или одышка, боли в грудной клетке - это поражение легких", - рассказал Литвинов.
Он отметил, что видов хантавируса много, они известны давно. Вирус может вызывать менингиты, поражение центральной нервной системы.
"Если это обычный хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, то человеку требуется лечение, он через некоторое время выздоравливает. Летальность низкая", - добавил ученый.
По его словам, заражение человека проходит через контакт с испражнениями грызунов.
