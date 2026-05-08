© AP Photo / Peter Dejong Медики сопровождают пациента, эвакуированного с круизного лайнера MV Hondius с подозрением на хантавирусную инфекцию

Власти вышлют из Испании всех иностранцев с лайнера с хантавирусом

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что иностранных граждан с лайнера MV Hondius, где была вспышка хантавируса, эвакуируют и репатриируют в свои страны.

МАДРИД, 8 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, находящиеся на борту судна MV Hondius, где была вспышка хантавируса, будут отправлены в свои страны даже в случае появления симптомов, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Кабо-Верде. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человек скончались.

"Но независимо от того, будут ли у них какие-либо симптомы, иностранных граждан в любом случае эвакуируют и репатриируют", - сказала в пятницу Гарсия в интервью радиостанции RNE

По словам министра, исключение составят лишь те, которым потребуется срочная медицинская помощь. Так, речь идет о гражданах 23 стран. Их репатриация будет проводиться с соблюдением международных протоколов и строгих мер санитарной профилактики.

Министр объяснила, что все находящиеся на судне покинули Кабо-Верде без симптомов заболевания и риск возможного заражения снижается с каждым днем, поскольку пассажиры и экипаж уже долгое время находятся на борту.

После прибытия судна на остров Тенерифе Канарского архипелага пассажиры пройдут проверку службы внешнего здравоохранения Испании и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. По итогам этой оценки власти примут дальнейшие решения.