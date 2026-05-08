Власти вышлют из Испании всех иностранцев с лайнера с хантавирусом
14:21 08.05.2026
Власти вышлют из Испании всех иностранцев с лайнера с хантавирусом

© AP Photo / Peter Dejong — Медики сопровождают пациента, эвакуированного с круизного лайнера MV Hondius с подозрением на хантавирусную инфекцию
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что иностранных граждан с лайнера MV Hondius, где была вспышка хантавируса, эвакуируют и репатриируют в свои страны.
  • Исключение составят те иностранцы, которым потребуется срочная медицинская помощь.
МАДРИД, 8 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, находящиеся на борту судна MV Hondius, где была вспышка хантавируса, будут отправлены в свои страны даже в случае появления симптомов, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человек скончались.
"Но независимо от того, будут ли у них какие-либо симптомы, иностранных граждан в любом случае эвакуируют и репатриируют", - сказала в пятницу Гарсия в интервью радиостанции RNE.
По словам министра, исключение составят лишь те, которым потребуется срочная медицинская помощь. Так, речь идет о гражданах 23 стран. Их репатриация будет проводиться с соблюдением международных протоколов и строгих мер санитарной профилактики.
Министр объяснила, что все находящиеся на судне покинули Кабо-Верде без симптомов заболевания и риск возможного заражения снижается с каждым днем, поскольку пассажиры и экипаж уже долгое время находятся на борту.
После прибытия судна на остров Тенерифе Канарского архипелага пассажиры пройдут проверку службы внешнего здравоохранения Испании и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. По итогам этой оценки власти примут дальнейшие решения.
Ранее испанские власти сообщали, что граждан Испании, находящихся на борту MV Hondius, после прибытия на Канарские острова 10 мая доставят военным самолетом в Мадрид и поместят на карантин в военный госпиталь Гомес Улья.
