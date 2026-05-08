Власти вышлют из Испании всех иностранцев с лайнера с хантавирусом

МАДРИД, 8 мая - РИА Новости. Иностранные граждане, находящиеся на борту судна MV Hondius, где была вспышка хантавируса, будут отправлены в свои страны даже в случае появления симптомов, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человек скончались.
"Но независимо от того, будут ли у них какие-либо симптомы, иностранных граждан в любом случае эвакуируют и репатриируют", - сказала в пятницу Гарсия в интервью радиостанции RNE.
По словам министра, исключение составят лишь те, которым потребуется срочная медицинская помощь. Так, речь идет о гражданах 23 стран. Их репатриация будет проводиться с соблюдением международных протоколов и строгих мер санитарной профилактики.
Министр объяснила, что все находящиеся на судне покинули Кабо-Верде без симптомов заболевания и риск возможного заражения снижается с каждым днем, поскольку пассажиры и экипаж уже долгое время находятся на борту.
Ранее испанские власти сообщали, что граждан Испании, находящихся на борту MV Hondius, после прибытия на Канарские острова 10 мая доставят военным самолетом в Мадрид и поместят на карантин в военный госпиталь Гомес Улья.