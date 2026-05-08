Хачанов обыграл экс-россиянина Шевченко и вышел в третий круг "Мастерса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.
- В матче второго круга Хачанов переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов успешно стартовал на теннисном турнире серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче второго круга Хачанов (15-я ракетка мира) переиграл представителя Казахстана Александра Шевченко (85) со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
Internazionali BNL d'Italia
08 мая 2026 • начало в 12:10
Завершен
2 : 06:46:4
В третьем раунде 29-летний россиянин встретится с победителем встречи между Ботиком ван де Зандсхюлпом (54) из Нидерландов и американцем Александром Ковачевичем (95).