14:35 08.05.2026 (обновлено: 14:40 08.05.2026)
Посол Келин предостерег Запад от забвения уроков Нюрнбергского трибунала

© Фото : посольство России в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин во время поздравления по случаю Дня Победы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Великобритании Андрей Келин предостерег Запад от забвения уроков Нюрнбергского трибунала.
  • Дипломат подчеркнул, что идеология нацизма реанимируется в Германии и некоторых других государствах.
  • Келин заявил, что забвение уроков Нюрнберга ведет к повторению тех же ошибок.
ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин в поздравлении по случаю Дня Победы предостерег Запад от забвения уроков Нюрнбергского трибунала.
Дипломат подчеркнул, что, несмотря на то что Нюрнбергский трибунал впервые в истории признал агрессивную войну тягчайшим международным преступлением и поставил идеологию нацизма вне законов и морали, сегодня идеология нацизма реанимируется и в Германии, и в некоторых других государствах Запада.
"Забвение уроков Нюрнберга ведёт к повторению того, от чего трибунал предостерегал. Но наши отцы, деды и прадеды знали: возмездие за преступление геноцида неизбежно, а враг – будет разбит. И это поддерживало в них силы даже тогда, когда они были на исходе", - сказал Келин в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
