Токаев рассказал о подготовке к визиту Путину в Казахстан
22:35 08.05.2026
Токаев рассказал о подготовке к визиту Путину в Казахстан

Токаев: в Казахстане готовятся к визиту Путина в конце мая

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казахстане готовятся к государственному визиту Владимира Путина, который планируется в конце мая.
  • Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Россия является самым главным инвестором в экономику Казахстана и прогнозирует торговый оборот между странами более 30 миллиардов долларов по итогам года.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Казахстане готовятся к государственному визиту президента РФ Владимира Путина, который планируется в конце мая, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Что касается сотрудничества между нашими странами, то мы интенсивно готовимся к вашему государственному визиту в конце мая. Вы знаете, за последние 20 лет 177 проектов только в области промышленной кооперации находились в проработке и 122 проекта были успешно выполнены буквально за последние пять лет", - сказал Токаев на встрече с Путиным в Москве.
Он отметил, что Россия является самым главным инвестором в экономику Казахстана. "Торговля успешно развивается, по итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверено перейдем отметку 30 миллиардов долларов", - уверен президент Казахстана.
