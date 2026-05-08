Рейтинг@Mail.ru
Главная звезда "Металлурга" покинул клуб ради НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:30 08.05.2026 (обновлено: 12:44 08.05.2026)
Главная звезда "Металлурга" покинул клуб ради НХЛ

Лучший снайпер КХЛ Канцеров покинул "Металлург" и продолжит карьеру в "Чикаго"

© РИА Новости / Павел Лебедев | Перейти в медиабанкРоман Канцеров и Даниил Вовченко
Роман Канцеров и Даниил Вовченко - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Павел Лебедев
Перейти в медиабанк
Роман Канцеров и Даниил Вовченко . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Канцеров и "Металлург" расторгли контракт, спортсмен продолжит карьеру в клубе НХЛ "Чикаго Блэкхокс".
  • В случае возвращения в КХЛ форвард присоединится к магнитогорской команде.
  • В прошедшем регулярном чемпионате Канцеров набрал 64 очка (36 голов + 28 передач) в 63 матчах и стал лучшим снайпером сезона.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Форвард Роман Канцеров и "Металлург" расторгли контракт, спортсмен продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс", сообщается в Telegram-канале магнитогорской команды.
Отмечается, что спортивные права на Канцерова остаются за "Металлургом", в случае возвращения в КХЛ форвард присоединится к магнитогорской команде.
"Безусловно, расставаться с таким игроком всегда болезненно, и речь сейчас не только про игровые качества. Роман – не только классный хоккеист, он обладает правильными человеческими качествами и трудовой этикой. За три сезона в КХЛ он стал лидером команды, а в этом сезоне заслуженно взял титул лучшего снайпера регулярного чемпионата. Все это говорит об уровне Романа, его целеустремленности и упорстве", - заявил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.
Канцерову 21 год. В составе "Металлурга", воспитанником которого он является, форвард завоевал Кубок Гагарина в 2024 году. На драфте НХЛ 2023 года форвард был выбран "Чикаго" во втором раунде под общим 44-м номером.
В прошедшем регулярном чемпионате Канцеров набрал 64 очка (36 голов + 28 передач) в 63 матчах и стал лучшим снайпером сезона. В плей-офф его клуб дошел до стадии полуфинала, где уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4. Форвард набрал 8 (4+4) очков в 15 играх.
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Гол Свечникова помог "Каролине" одержать победу над "Филадельфией"
Вчера, 08:29
 
ХоккейСпортЕвгений БирюковМеталлург (Магнитогорск)Чикаго БлэкхоксАк БарсНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала