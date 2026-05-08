Главная звезда "Металлурга" покинул клуб ради НХЛ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Форвард Роман Канцеров и "Металлург" расторгли контракт, спортсмен продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс", сообщается в Telegram-канале магнитогорской команды.
Отмечается, что спортивные права на Канцерова остаются за "Металлургом", в случае возвращения в КХЛ форвард присоединится к магнитогорской команде.
"Безусловно, расставаться с таким игроком всегда болезненно, и речь сейчас не только про игровые качества. Роман – не только классный хоккеист, он обладает правильными человеческими качествами и трудовой этикой. За три сезона в КХЛ он стал лидером команды, а в этом сезоне заслуженно взял титул лучшего снайпера регулярного чемпионата. Все это говорит об уровне Романа, его целеустремленности и упорстве", - заявил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.
Канцерову 21 год. В составе "Металлурга", воспитанником которого он является, форвард завоевал Кубок Гагарина в 2024 году. На драфте НХЛ 2023 года форвард был выбран "Чикаго" во втором раунде под общим 44-м номером.
В прошедшем регулярном чемпионате Канцеров набрал 64 очка (36 голов + 28 передач) в 63 матчах и стал лучшим снайпером сезона. В плей-офф его клуб дошел до стадии полуфинала, где уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4. Форвард набрал 8 (4+4) очков в 15 играх.