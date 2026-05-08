20:03 08.05.2026 (обновлено: 23:31 08.05.2026)
Волонтеры предложили помощь россиянину, найденному в Камбодже

© AP Photo / Heng Sinith — Карета скорой помощи в Камбодже
БАНГКОК, 8 мая - РИА Новости. Российские волонтеры в Таиланде предлагают помощь россиянину, найденному в лесах Камбоджи в истощенном состоянии, сообщила РИА Новости администратор паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.
Алексей Коротеев из Алтайского края был обнаружен в лесу в районе пляжей Риам в камбоджийской провинции Преа Сианук, местные власти доставили его в больницу, добавила она.
"Алексей, если тебе нужна поддержка, обращайся. Мы поможем отыскать родных, связаться с друзьями. Очевидно, что длительное время наш соотечественник находился без телефона", - сказала Шерстобоева.
