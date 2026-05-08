Каллас предложила вдвое увеличить военное финансирование Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас предложила увеличить военное финансирование Молдавии до 120 миллионов евро в год через Европейский фонд мира (EPF) вдвое.
- После увеличения финансирования Молдавия станет крупнейшим получателем средств по линии EPF в истории, не считая Украину.
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас предложила в пятницу вдвое увеличить военное финансирование Молдавии через Европейский фонд мира (EPF).
"Через Европейский фонд мира мы уже предоставили помощь (Кишиневу - ред.) на сумму 200 миллионов евро... Я также предложу государствам-членам удвоить финансирование (Молдавии по линии - ред.) EPF до 120 миллионов евро в год", - сказала Каллас в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в молдавской столице.
После этого Молдавия станет крупнейшим получателем финансирования по линии EPF в истории, не считая Украину, подчеркнула еврочиновница.
Страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений.